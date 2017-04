ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (10.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Kinner Lakhani von der Deutschen Bank:Kinner Lakhani, Aktienanalyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie vor Q1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Die europäischen Geldhäuser dürften im Startquartal einen schwächeren Aktienhandel verzeichnet haben, so der Analyst. Hingegen sollten die Geschäfte mit Anleihen, Währungen und Rohstoffkontrakten besser gelaufen sein. Barclays zähle zu den am besten positionierten Banken.Kinner Lakhani, Aktienanalyst der Deutschen Bank, bewertet die Barclays-Aktie unverändert mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde nach wie vor bei 2,67 GBP gesehen. (Analyse vom 10.04.2017)Börsenplätze Barclays-Aktie:2,54 EUR +1,03% (10.04.2017, 15:41)London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:216,15 GBp +0,39% (10.04.2017, 16:15)