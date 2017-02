Tradegate-Aktienkurs Bank of Ireland-Aktie:

Kurzprofil Bank of Ireland:



Die Bank of Ireland (ISIN: IE0030606259, WKN: 853701, Ticker-Symbol: BIR, Nasdaq OTC-Symbol: IRLBF) ist eine Finanzdienstleistungsgruppe mit Sitz in Dublin. Sie ist eine der fünf größten Banken Irlands und Nordirlands und an der ISE gelistet. Das Unternehmen betreut die Privat- und Geschäftskunden in Europa und den USA. Angeboten wird eine Reihe von typischen Finanzprodukten wie Kontoführung, Kredite, Kreditkarten, Finanzierungen und generelle Versicherungen. Außerdem ist die Bank of Ireland im Geschäft mit Lebens- und Rentenversicherungen, welche über die Gesellschaft New Ireland Assurance Company abgewickelt werden, auf dem irischen Markt aktiv.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Dublin (www.aktiencheck.de) - Bank of Ireland-Aktienanalyse des Analysten Eamonn Hughes von Goodbody Stockbrokers:Eamonn Hughes, Aktienanalyst von Goodbody Stockbrokers, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien der Bank of Ireland (ISIN: IE0030606259, WKN: 853701, Ticker-Symbol: BIR, Nasdaq OTC-Symbol: IRLBF).Die Bank of Ireland werde am 24. Februar die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen. Vor Sondereinflüssen gehen die Analysten von Goodbody Stockbrokers von einem Vorsteuergewinn von 933 Mio. EUR aus. Die Nettozinsmarge dürfte sich auf 2,17% belaufen, was für das zweite Halbjahr einen Wert von 2,25% impliziere.Analyst Eamonn Hughes geht weiterhin davon aus, dass die Bank of Ireland anlässlich der Halbjahreszahlen 2017 im Zuge einer Verbesserung der Kernkapitalquote eine Dividende ankündigen werde. Zusammen mit einer Aufhellung am Kreditmarkt in Irland und beim Zinsausblick sei Aufwärtspotenzial beim Aktienkurs gerechtfertigt.In ihrer Bank of Ireland-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goodbody Stockbrokers den Titel unverändert mit "buy" ein und veranschlagen ein Kursziel von 0,28 EUR.