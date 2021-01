ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (21.01.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Das Zahlenwerk des vierten Quartals 2020 (untestiert) habe ergebnisseitig über den Erwartungen gelegen. Grund dafür sei eine deutlich geringer als erwartete Kreditrisikovorsorge. Die Bilanzkennzahlen (per 31.12.2020) lägen auf einem guten Niveau. Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Bank ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 2,9 Mrd. USD angekündigt, was positiv zu werten sei. Erneut habe sich im Quartal der Unterschied zu Banken mit starkem Investmentfokus wie z.B. J.P. Morgan gezeigt, da Bank of America die rückläufigen Konsumentengeschäft-Erträge nicht mit ihrem deutlich kleineren Investmentgeschäft habe kompensieren können.Trotz der begonnenen Impfprogramme in den USA gehe der Analyst weiterhin von deutlichen Beeinträchtigungen des Konsumentengeschäfts in 2021 aus. Auch seien die in den kommenden Monaten prognostizierten Kreditausfälle und deren wirtschaftlichen Folgen noch nicht absehbar. Der Analyst lasse seine Prognose für 2021 unverändert und prognostiziere für 2022 erstmalig ein EPS von 2,67 USD und ein DPS von 0,87 USD.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Bank of America-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 30,00 auf 34,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.01.2021)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:26,69 EUR -0,04% (21.01.2021, 11:31)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:32,34 USD -1,31% (20.01.2021)