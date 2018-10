ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (16.10.2018/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Insgesamt sei das Q3-Zahlenwerk solide ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf der Kostenseite seien erneut Fortschritte erzielt worden. Das kapitalmarktnahe Geschäft habe aber erneut enttäuscht. Rießelmann schätze die Erlösperspektiven für Bank of America schwächer ein als die der Wettbewerber. Der Zinsüberschuss dürfte vorerst weiterhin der wesentliche Erlöstreiber bleiben. Rießelmann halten an seinen Prognosen fest. Er sehe lediglich aufgrund des Bewertungsniveaus und der "Erlösschwäche" derzeit kein deutliches Aufwärtspotenzial für die Bank of America-Aktie.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bank of America-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 32 USD bekräftigt. (Analyse vom 16.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:24,23 EUR +0,46% (16.10.2018, 10:51)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:USD 27,92 -1,90% (15.10.2018, 22:00)