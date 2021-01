Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

26,60 EUR -2,90% (19.01.2021, 15:22)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

33,01 USD -2,88% (15.01.2021)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (19.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die Bank of America könne die Anleger mit ihrem Zahlenwerk nicht überzeugen. Der Gewinn liege zwar über den Erwartungen der Analysten, aber bei den Erlösen seien die Schätzungen der Experten verfehlt worden. Niedrige Zinsen und höhere Kosten hätten die Bank zum Jahresende belastet. Die BofA-Aktie verliere im vorbörslichen Handel.Konkret sei der Nettogewinn der US-Großbank um 28 Prozent auf 5,5 Milliarden gesunken. Damit habe das Geldhaus allerdings die Erwartungen übertroffen: Pro Aktie bedeute das einen Gewinn von 0,59 Dollar gegenüber einem erwarteten Gewinn von 0,54 Dollar pro Anteilsschein.Anders sehe es bei den Umsätzen aus: Diese seien um zehn Prozent auf 20,2 Milliarden Dollar zurückgegangen. Von "Bloomberg" befragte Analysten hätten im Schnitt mit 20,7 Milliarden Dollar gerechnet.Der rege Betrieb an den Finanzmärkten habe das Handelsgeschäft mit Wertpapieren florieren lassen, doch besonders die wichtige Privatkundensparte habe deutlich weniger eingespielt. Obwohl die Bank ihre Risikovorsorge für faule Kredite gesenkt habe, habe die Bilanz unter geringeren Zinseinnahmen und Gebühren etwa im Kreditkartengeschäft gelitten. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Goldman Sachs oder J.P. Morgan sei Bank of America von den Zinseinnahmen im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden abhängig.Zudem hätten hohe Ausgaben für corona-bedingte Sicherheitsmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden den Gewinn gedrückt. Im gesamten Geschäftsjahr sei das Ergebnis von 27,4 Milliarden auf 17,9 Milliarden Dollar zurückgegangen.Auch "Der Aktionär" ist optimistisch für seine laufende Empfehlung. So drücke die Bank beim Thema "Digitalisierung" ordentlich auf die Tube. Genauso sollten (weitere) Sparmaßnahmen der Gewinnentwicklung zuträglich sein. Charttechnisch wichtig sei für Trader jetzt die Marke (Unterstützung) bei 32,72 Dollar - werde die unterschritten, seien kurzfristig weitere Abgaben möglich.Investierte bleiben wegen der guten Langfrist-Perspektiven in jedem Fall dabei und setzen einen Stopp bei 15,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link