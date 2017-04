ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (19.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), erhöht aber sein Kursziel.Das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis habe in Q1 mit 4,35 (Vj.: 3,05) Mrd. USD die Analysten-Erwartung übertroffen. Auffallend sei die erfreuliche Entwicklung im Anleihehandel (+17% y/y) gewesen. Ferner scheinen sich die Zinserhöhungen der FED zunehmend in den Zahlen bemerkbar zu machen. Der Zinsüberschuss sei um 5% y/y (+7% q/q) auf 11,26 Mrd. USD und die Nettozinsmarge auf 2,39% (Vj.: 2,33%) gewachsen. Die zum 31.03.2017 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III sei auf 11,0% (31.12.2016:10,8%) gestiegen und habe damit auf einem guten Niveau gelegen.Die Bank rechne damit, dass jeder weitere Zinsschritt von 25 Basispunkten zu einem zusätzlichen Zinsüberschuss von etwa 150 Mio. USD pro Quartal führen werde und sei somit gut positioniert, um von weiteren Zinsanhebungen zu profitieren. Jedoch sei mit Blick auf das aktuelle Bewertungsniveau schon zu viel Hoffnung in Bezug auf die von US-Präsident Trump im Wahlkampf angekündigte Regulierungserleichterungen für US-Banken in der Bank of America-Aktie eingepreist.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bank of America-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel sei von 21,00 USD auf 22,00 USD angehoben worden. (Analyse vom 19.04.2017)Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:21,199 EUR -0,53% (19.04.2017, 10:00)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:USD 22,71 (18.04.2017)