ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (17.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) von "halten" auf "verkaufen" herunter.Aufgrund deutlich höher als von Rießelmann unterstellter Gesamterträge habe das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis in Q4/2016 die Analystenerwartung signifikant übertroffen. Auffallend sei - ähnlich wie bei J.P. Morgan - die erfreuliche Entwicklung im Anleihehandel gewesen (+20% y/y auf 1,87 Mrd. USD). Die zum 31.12.2016 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III sei zwar leicht auf 10,8% gesunken (30.09.2016: 10,9%), befinde sich damit nach Meinung des Analysten aber weiterhin auf einem komfortablen Niveau.Rießelmann habe seine EPS-Erwartung für 2017 auf 1,74 (alt: 1,57) USD erhöht. Für 2018 erwarte er erstmals ein EPS von 1,92 USD und eine Dividende je Aktie von 0,45 USD.Zwar sei Bank of America im gegenwärtigen Marktumfeld gut aufgestellt, aber die durch die Erwartungen an fiskalpolitische Maßnahmen und die Aussicht auf drei (zuvor: zwei) Zinsanhebungen der FED in 2017 ausgelöste Kursrally der vergangenen Wochen und der damit verbundene Anstieg des Bewertungsniveaus sei nach Ansicht des Analysten zu ausgeprägt gewesen. Würden diesbezüglich Marktprognosen unerfüllt bleiben, würden nach Erachten des Analysten deutliche Kursrücksetzer drohen.Börsenplätze Bank of America-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bank of America-Aktie:21,51 EUR -1,04% (17.01.2017, 11:07)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,01 USD +0,39% (13.01.2017, 22:00)