WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (18.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Wegen der von dem Analysten nicht berücksichtigten Abschreibung im Zuge der US-Steuerreform (2,90 Mrd. USD) habe das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis in Q4/2017 mit 2,08 (Vj.: 4,17) Mrd. USD seine Erwartung von 5,05 Mrd. USD verfehlt. Die Q4-Zahlen seien durch die Auswirkungen der US-Steuerreform verzerrt gewesen und auf bereinigter Basis nach seiner Einschätzung solide ausgefallen. Ebenso wie J.P. Morgan gehöre Bank of America in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen der US-Steuerreform zu den großen Gewinnern. Im Rahmen der Q4-Telefonkonferenz habe CFO Donofrio für 2018 eine effektive Steuerquote von 20% in Aussicht gestellt. Vor dem Hintergrund einer durchschnittlichen effektiven Steuerquote von 33% in den letzten fünf Jahren stelle dies einen deutlichen Nettoergebnistreiber dar. Der Analyst habe seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS: 2,52 (alt: 2,29) USD) entsprechend erhöht. Für 2019 prognostiziere er erstmals ein EPS von 2,72 USD und ein DPS von 0,85 USD.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bank of America-Aktie, die er auf dem aktuellen Bewertungsniveau als nahezu fair bewertet ansehe, weiterhin mit "halten". Das Kursziel sei von 29,00 auf 33,00 USD erhöht worden. (Analyse vom 18.01.2018)Börsenplätze Bank of America-Aktie:25,60 EUR +0,39% (18.01.2018, 11:33)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:USD 31,18 (17.01.2018)ISIN Bank of America-Aktie:US0605051046