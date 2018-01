WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (19.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



London (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analysten Jason M. Goldberg und Brian Morton von Barclays:Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) fest.Die Einnahmen der US-Großbank im Handel und im Investmentbanking haben in Q4 2017 die Prognosen übertroffen, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Zudem behält die Bank of America die Kosten im Griff.Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Goldman Sachs-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 35 USD bestätigt. (Analyse vom 18.01.2017)Börsenplätze Bank of America-Aktie:25,50 EUR -0,78% (19.01.2018, 09:22)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:USD 31,48 +0,96% (18.01.2018, 22:00)ISIN Bank of America-Aktie:US0605051046