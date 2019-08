Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer - zumindest mit Blick auf die Veröffentlichung von global wichtigen Konjunkturdaten - eher langweiligen Woche, sollte von den Finanzmärkten nun wieder stärker auf Zahlen zur ökonomischen Situation der USA und anderer Länder zu achten sein, so die Analysten der NORD LB.



Im Laufe der Woche würden zum Beispiel Neuigkeiten zur ZEW-Umfrage in Deutschland, zu den US-Konsumentenpreisen, zum deutschen BIP, der Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten und zu zwei bedeutenderen regionalen Stimmungsindikatoren aus den USA veröffentlicht. Das absolute Wochenhighlight dürften aber - wie fast immer - die aktuellen Angaben zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze sein. Nach bereits erfreulichen Zahlen für Juni werde bei dieser Zeitreihe von vielen Beobachtern auch im Juli mit einem deutlichen Zuwachs gerechnet. Dabei sollten die Autohäuser der Nachfrage in Nordamerika keine positiven Impulse geliefert haben. Die Analysten der NORD LB seien ganz leicht pessimistischer als die Konsensprognose. Wenn man letztere mechanistisch als "die Marktmeinung" verstehe, dürften starke Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen im Juli von den Finanzmärkten also eingepreist sein.



Der Blick auf die Rendite von Staatsanleihen der USA, welche im Laufzeitbereich 10 Jahre weiterhin klar unterhalb der "magischen" Marke von 2,00% notieren würden, lasse nach Auffassung der Analysten der NORD LB allerdings Zweifel an dieser Sichtweise der Dinge aufkommen. Auch wenn die überwiegende Mehrheit der die USA analysierenden Volkswirte aktuell offenkundig zu glauben scheine, dass die Konsumenten eine tragende Säule der US-Wirtschaft seien, habe der Rentenmarkt nach Einschätzung der Analysten der NORD LB eine ganz andere Einschätzung bezüglich der konjunkturellen Situation in Nordamerika.

