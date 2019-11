Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.

New York (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Analyst Amit Dayal von H.C. Wainwright & Co.:Amit Dayal, Aktienanalyst vom Investmenthaus H.C. Wainwright & Co., bringt laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) zum Ausdruck.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. weisen auf die nicht günstige Bewertung von Ballard Power Systems Inc. Der anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen veröffentlichte Ausblick ziehe keine wesentlichen geänderten Erwartungen nach sich.Analyst Amit Dayal bleibt hinsichtlich der Perspektiven für die Brennstoffzellentechnik und der zunehmenden Bedeutung von Wasserstoff im globalen Energiemix positiv gestimmt. Ballard Power dürfte die Marktführerschaft verteidigen können. Die Aussichten würden aber vom Aktienkurs mittlerweile ausreichend reflektiert.In ihrer Ballard Power Systems-Aktienanalyse stufen die Analysten von H.C. Wainwright & Co. den Titelvon "buy" auf "neutral" zurück.Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:5,11 Euro +1,63% (04.11.2019, 14:49)