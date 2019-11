Frankfurt-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,13 Euro +1,99% (04.11.2019, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,15 Euro +0,19% (04.11.2019, 16:32)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

USD 5,75 +1,95% (04.11.2019, 16:43)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Analyst Robert D. Brown von Lake Street Capital Markets:Aktienanalyst Robert D. Brown vom Investmenthaus Lake Street Capital Markets bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP).Ballard Power Systems Inc. mache einen guten Job. Die Quartalszahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.Angesichts der Aktivitäten im europäischen Busgeschäft und im LKW-Geschäft in China könne von global stärkeren Trends gesprochen werden, so die Analysten von Lake Street Capital Markets. Zudem liege ein Auftrag für den Antrieb eines Bergbau-Minen-Truck vor.Analyst Robert D. Brown setzt das Kursziel für die Ballard Power Systems-Aktie von 5,00 auf 6,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: