Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,30 EUR +1,38% (11.08.2021, 11:39)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,53 USD +0,67% (10.08.2021, 22:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,72 CAD +0,29% (10.08.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Konzern tue sich bisher schwer mit der Erholung. Jetzt gebe es einen ersten Lichtblick und es könnte wieder Schwung in das Wertpapier kommen. Diese Marken würden über den weiteren Verlauf entscheiden und stünden aktuell bei den Anlegern im Fokus.Der Wasserstoff-Sektor präsentiere sich diese Woche freundlich. Viele Titel aus der Branche hätten sich seit Wochenbeginn weiter erholen können. So auch die Ballard Power Systems-Aktie, die einen neuen Ausbruchsversuch aus der Range gestartet habe. Der Kurs sei seit Mitte Juli in einer engen Preisspanne von 14,48 USD auf der Unterseite bis 16,67 USD auf der Oberseite gependelt.Am Montag habe die Ballard Power Systems-Aktie ein starkes Zeichen gesendet als der Kurs um 6% zugelegt habe. Am gestrigen Dienstag habe sich die Erholung fortgesetzt und der Titel habe kurzzeitig den Ausbruch über den Widerstand bei 16,67 USD gemeistert. Der Kurs im Handelsverlauf sei jedoch wieder abgesackt und notiere nun wieder innerhalb der Range.Die Stimmung im Sektor habe sich diese Woche aufgehellt und so präsentiere sich auch die Ballard Power Systems-Aktie freundlich. Der Ausbruchsversuch signalisiere, dass die Bullen aktuell das Ruder übernehmen würden. Die Zeichen stünden auf Erholung. Der Stopp liege weiterhin bei 14 USD (12 Euro). Als erstes Etappenziel werde die Marke von 19 USD (16 Euro) angestrebt, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)