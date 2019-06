NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,64 USD +4,30% (20.06.2019, 22:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,80 CAD +3,90% (20.06.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Freie Fahrt für den ersten Brennstoffzellen-Zug in Großbritannien: Wie der Homepage der University of Birmingham zu entnehmen sei, würden die Testfahrten für den HydroFLEX starten. Das Brennstoffzellen-Modul, welches in dem Wasserstoffzug verbaut sei, habe die Ballard Power Systems bereitgestellt. Von den Neuigkeiten habe das Papier des kanadischen Unternehmens profitieren können.Die Ballard Power Systems-Aktie habe die Support-Zone um 3,48 USD verteidigen können. Nach unten sichere auch weiter die 200-Tage-Linie bei 3,39 USD ab. Erst beim Unterschreiten dieser Marke sollten sich Trader auf der Long-Seite von der Ballard Power Systems-Aktie trennen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,30 EUR +2,23% (21.06.2019, 14:26)