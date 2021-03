Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (10.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie von Ballard Power habe am Dienstag einen Sahnetag erwischt. Das Papier habe vom branchenweiten Aufschwung und einem Folgeauftrag über 50 Brennstoffzellenmodule für den Antrieb von Brennstoffzellen-Elektrobussen von Wrightbus profitiert. Nachbörslich sei die Aktie um weitere acht Prozent gestiegen, nachdem eine andere interessante Meldung veröffentlicht worden sei.Die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific (CP Rail) habe bekannt gegeben, dass sie Brennstoffzellenmodule von Ballard für ihr Wasserstoff-Lokomotiven-Programm einsetzen werde. Die Module würden insgesamt 1,2 Megawatt Strom für den Antrieb der Lokomotive liefern.Im Rahmen des Programms werde CP Rail die erste wasserstoffbetriebene Güterzuglokomotive Nordamerikas entwickeln, indem eine ehemals dieselbetriebene Lokomotive mit Wasserstoff-Brennstoffzellen von Ballard nachgerüstet werde.Der Auftrag unterstreiche laut Ballard-CEO Randy MacEwen die starke Eignung von emissionsfreien Brennstoffzellen für den Antrieb von Zügen, für die es ansonsten schwierig sei, Emissionen zu reduzieren. Sollte der nachbörsliche Anstieg im regulären Handel nicht abverkauft werden, würde die Ballard-Aktie das Dezember-Hoch bei 24,60 Dollar überspringen. Das wäre ein bullisches Signal und möglicherweise der Auftakt einer Erholungsrally.Für spekulativ und kurzfristig ausgerichtete Anleger ergibt sich damit eine Trading-Chance, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stopp knapp unterhalb des März-Tiefs abgesichert werden. (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link