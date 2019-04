Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Seit Anfang April befinde sich die Aktie von Ballard Power im Aufwind. Die Marke von 3,00 Dollar habe der Hot-Stock hinter sich lassen und eine fulminante Aufwärtsbewegung bis 3,54 Dollar starten können. Rückenwind erhalte der Brennstoffzellen-Spezialist vor allem von den jüngsten Entwicklungen in Europa, wo die Kanadier nun einen interessanten Auftrag hätten vermelden können.Der Marine-Sektor sei wie geschaffen für Brennstoffzellen-Systeme als saubere Antriebsform der Zukunft. Davon wolle vor allem das Joint-Venture HYON (bestehend aus Hexagon Composites, Nel und PowerCell) profitieren. Aber auch andere Player scheinen den spannenden Markt für sich zu entdecken, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Ballard Power habe dafür die Weichen gestellt. Im dänischen Werk in Hobro sollten fortan Brennstoffzellen-Module für Marine-Anwendungen entwickelt und hergestellt werden. Kurz darauf könne Ballard Power einen ersten Erfolg verzeichnen: Die Kanadier hätten einen Ausrüstungsliefervertrag mit Norled geschlossen. Beim norwegischen Kunden handle es sich um einen der größten Fähr- und Schnellbootbetreiber des Landes.Im Rahmen der Vereinbarung werde Ballard Power zwei Module der nächsten Generation an Norled für eine Hybrid-Fähre liefern, die 2021 in Betrieb gehen solle.Im Zuge der jüngsten Aufwärtsbewegung hätten die Papiere von Ballard Power die 90- sowie 200-Tage-Linie von unten nach oben durchstoßen können. Das seien ganz klar positive Signale. Doch die Kanadier müssten weitere Aufträge an Land ziehen, um endlich nachhaltig in die schwarzen Zahlen vorzudringen. Zuletzt habe das Unternehmen mit dem Jahresausblick nicht überzeugt.Für spekulative Trader mit Stopp bei 2,95 Dollar ist die Ballard Power Systems-Aktie dennoch interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2019)