NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,03 USD -2,66% (28.07.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,13 CAD -2,61% (28.07.2020, 22:15)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (29.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.In der kommenden Woche veröffentliche der kanadische Konzern die Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Dann werde sich zeigen, ob der Brennstoffzellenhersteller den hohen Erwartungen gerecht werden könne. Könne Ballard Power diese Erwartungen übertreffen, dürfte dies den Kurs stützen. Nachdem die Ballard Power Systems-Aktieim Juni einen starken Kursanstieg verzeichnet habe, habe sie zuletzt konsolidiert.Auch am gestrigen Handelstag sei es zu Kursverlusten gekommen, jedoch sei ein Test der 50-Tage-Linie ausgeblieben. Gelinge es der Ballard Power Systems-Aktie sich weiter oberhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie, die aktuell bei 14,57 USD verlaufe, zu behaupten, sei dies ein erstes positives Signal. Liefere das Unternehmen zudem überzeugende Quartalszahlen, stehe die nächste Kursrally bereits in den Startlöchern.Die Kurskorrektur sei noch nicht vorbei. "Der Aktionär" habe bereits frühzeitig zur Realisierung von Teilgewinnen geraten, inzwischen sei Ballard Power Systems-Aktie mit Gewinn ausgestoppt worden. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen und vorerst die Quartalszahlen abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2020)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:13,095 EUR +2,03% (29.07.2020, 14:56)