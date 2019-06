NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen und -systemen nutze den diesjährigen Gipfel der UITP (Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen) in Stockholm als Bühne, um die nächste Generation der hauseigenen Brennstoffzellen-Module zu präsentieren. Diese seien für Schwerlastfahrzeuge geeignet. An der NASDAQ sei die Vorstellung offenbar gut angekommen.Begleitet von einem positiven Newsflow habe die Ballard Power Systems-Aktie den langfristigen Aufwärtstrend geknackt. Die nächsten Ziele: Das Jahreshoch bei 4,27 USD, dann das 52-Wochen-Hoch bei 4,62 USD. Trader könnten dabei bleiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2019)