Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (10.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Eine neue Richtlinie in Kalifornien schreibe E-Quoten für Nutzfahrzeuge ab 2024 vor. Demnach müssten Hersteller ab 2024 bis 2035 den Verkauf von elektrisch angetriebenen Lastwagen sukzessive steigern. Ab 2045 solle dann jedes neue Nutzfahrzeug im US-Bundesstaat elektrisch fahren. Davon könnte Ballard Power profitieren.Der Beschluss sei von dem California Air Resources Board (CARB) verabschiedet worden. Kalifornien gelte als Vorreiter in puncto Quoten, Limitierung und Vorgaben im Verkehr zur Reduzierung von Emissionen in den USA.In keinem US-Bundesstaat würden mehr Autos mit Wasserstoff als an der Westküste fahren. Es gebe bereits vergleichsweise viele Tankstellen für wasserstoffbetriebene Autos. Laut der "California Fuel Cell Partnership" (CaFCP) gebe es 41 Wasserstoff-Tankstellen, weitere 18 seien in Planung.Ballard Power gelte als Weltmarktführer für Brennstoffzellen. Ballard fokussiere sich vor allem auf Schwerlastfahrzeuge. Daher würden die Vorgaben den Konzern mittelbar betreffen. Rund 25 Prozent der gesamten Umsätze erwirtschafte der Konzern in den USA.Nikola habe sich auf Batterie- und Brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge wie Trucks spezialisiert. Daher könnte von den Vorgaben auch dieses Unternehmen profitieren.Der Newsflow rund um Ballard Power bleibe positiv, doch die Bewertung sei - wie bei vielen Brennstoffzellen- respektive Wasserstoff-Aktien - schon sehr ambitioniert.Investierte Anleger sollten auf dem aktuellen Niveau über Gewinnmitnahmen nachdenken. Zukäufe unbedingt zurückstellen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2020)Mit Material von dpa-AFX