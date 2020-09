Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

11,605 EUR -4,49% (08.09.2020, 14:44)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,72 USD -1,51% (04.09.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

17,91 CAD -2,02% (04.09.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (08.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power geht den nächsten Schritt. Das Unternehmen stelle am 10. September das erste kommerzielle Null-Emissions-Modul der Brennstoffzellenindustrie zum Antrieb von Schiffen vor. Das würde auf das Klimaziel der internationalen Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen (IMO), bis 2050 50 Prozent weniger CO2-Emissionen zu produzieren, abzielen und eröffne Ballard Power neue Chancen.Das so genannte FCwave-Brennstoffzellenprodukt liefere primäre Antriebsleistung für Marineschiffe - wie z.B. Passagier- und Autofähren, Flussschubboote und Fischerboote - sowie stationäre elektrische Energie zur Unterstützung von Hotel- und Hilfslasten auf Kreuzfahrtschiffen und anderen Schiffen, während diese im Hafen anlegen würden. Damit würde Ballard Power seine Brennstoffzellen-Technologie, die bisher primär bei mittleren und schweren Nutzfahrzeugen zum Einsatz komme, auf die Schifffahrt übertragen."Ballard konzentriert sich auf Anwendungen im Schwer- und Mittelschwerlastbereich, insbesondere dort, wo Anforderungen wie schwere Nutzlast, größere Reichweite und schnelles Auftanken bestehen. Dieselben Anforderungen liegen auch den Anwendungsfällen in der maritimen Industrie zugrunde", so Rob Campbell, Chief Commercial Officer (CCO) von Ballard.Ballards Chance und Marktpotenzial liege im Grunde darin, dass die Schifffahrt in der Vergangenheit in Sachen CO2-Reduktion und Klimawandel nicht gerade zielstrebig agiert habe. Die (IMO) habe vor Kurzem einen aktuellen Statusbericht zum Ausstoß von Treibhausgasen aus der Schifffahrt vorgelegt. Fazit: Von 2012 bis 2018 sei der Gesamtausstoß der Schifffahrt - national, international und Fischerei - von 977 Mio. Tonnen auf 1076 Mio. Tonnen gestiegen, gemessen in Äquivalenten des wichtigsten Treibhausgases Kohlendioxid (CO2). Der Anteil der internationalen Handelsschifffahrt am Ausstoß von Treibhausgasen liege bei rund zwei Prozent.Trotz der langfristig sicherlich guten Aussichten für Ballard Power sei der AKTIONÄR aktuell skeptisch gestimmt. Die Bewertung sei - wie bei vielen Brennstoffzellen- bzw. Wasserstoff-Aktien - schon sehr ambitioniert. Zudem sehe auch das Chartbild nicht gerade einladend aus.Interessierte Anleger verharren an der Seitenlinie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link