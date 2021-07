Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,30 EUR -0,52% (02.07.2021, 10:15)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,22 USD +0,55% (01.07.2021)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

22,48 CAD -0,79% (30.06.2021)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (02.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power habe dem starken Abverkauf der letzten Monate erfolgreich trotzen können. Während die Konkurrenten Nel und ITM Power noch immer anziehen würden, habe die Erholung bei Ballard Power inzwischen aber deutlich an Fahrt verloren. Diese Marken seien jetzt entscheidend.Noch bevor der enorm starke Kursverfall bei der Ballard-Power-Aktie am 11. Mai ein Ende gefunden habe, habe sie Anfang Mai infolge enttäuschender Quartalszahlen eine Kurslücke zwischen 17,11 und 20,15 Dollar aufgerissen. Nachdem sie daraufhin das Tief bei 12,80 Dollar markiert habe, habe sie sich in einer dynamischen Aufwärtsbewegung wieder steil nach oben gekämpft und dabei Ende Mai die untere Gap-Kante bei 17,11 Dollar durchbrochen.Wegen diesen Kaufsignals sei die Hoffnung auf einen Gap-Close groß gewesen. Doch seitdem habe der Titel massiv an Fahrt verloren und schwanke zwischen dieser Kante und der 19-Dollar-Marke. Das stark abnehmende Handelsvolumen deute aber auf Sicht der nächsten Wochen auf einen erneuten Ausbruch hin. Bei nachhaltigen Kursen über 19 Dollar wäre dann schließlich mit einem Gap-Close - also einem Anstieg bis mindestens 20,15 Dollar - zu rechnen. Sollte der Titel unter 17,11 Dollar fallen, sei der Gap-Close vorerst vom Tisch und Rücksetzer bis an das Volume-Peak bei 16 Dollar wären wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: