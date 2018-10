NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (16.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die globale Nachfrage nach Brennstoffzellen-Technologien bekomme offenbar auch Plug Power zu spüren. Von der erhöhten Umsatzprognose profitiere sowohl die Plug- als auch die Ballard Power Systems-Aktie.Trotz der Prognoseerhöhung ziehe "Der Aktionär" aktuell Ballard Power Systems dem Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power vor. Der jüngste Kursrücksetzer bei der Ballard Power Systems-Aktie eröffne mutigen Anlegern eine langfristig angelegte Einstiegschance, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2018)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,19 EUR +0,63% (16.10.2018, 15:41)