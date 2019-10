Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (25.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.19,4 Prozent im letzten Monat, 142 Prozent seit Jahresanfang: Die Aktien von Ballard Power würden derzeit eine Renaissance an der Börse erleben. Doch sei das fundamental gerechtfertigt? Oder würden die Marktteilnehmer einen potenziellen Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie einpreisen? Die Analysten seien sich einig, was das Kurspotenzial angehe.Drei der fünf bei der Nachrichtenagentur "Bloomberg" geführten Analysten würden zum Kauf raten. Doch selbst das optimistischste Kursziel von Lake Street Capital in Höhe von 5,00 Dollar (Studie vom 02. August) habe die Ballard Power-Aktie inzwischen locker hinter sich gelassen. Im gestrigen Handel habe der Hot-Stock bei 6,13 Dollar ein neues Mehrjahreshoch markiert - nächstes Kaufsignal.Mit dem Sprung über die Marke von 5,94 Dollar habe die Ballard-Aktie den nächsten Widerstand aus dem Weg geräumt. Nun rücke sogar das Mehrjahreshoch bei 8,38 Dollar in den Fokus.Von Unternehmensseite habe es in den letzten Wochen wenig Neues zu berichten gegeben. Die Aufträge, die Ballard Power an Land gezogen habe, würden die dynamische Aufwärtsbewegung nicht rechtfertigen. Den Ballard-Bullen dürfte dies egal sein. Doch "Der Aktionär" mahne zur Vorsicht, das Chartbild sei klar überhitzt.Die starke Entwicklung der Ballard Power-Aktie hinterlasse seine Spuren im E-Mobilität Wasserstoff-Index, den "Der Aktionär" kreiert habe. Dank dem Kursplus von 5,7 Prozent sei der Index erstmals über die Marke von 122 Punkten geklettert. Doch auch hier sei eine Verschnaufpause überfällig. (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.