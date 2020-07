NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Jetzt werde es ernst für die Ballard Power Systems-Aktie. Vorbörslich notiere der Wert sieben Prozent im Minus. Das Kritische dabei sei, dass nun der Rutsch unter die 50-Tage-Linie bei 14,77 Dollar drohe. Rückenwind könnte dennoch ein aktueller Analystenkommentar verleihen. Reiche das aus, um die Aktie über der psychologisch wichtigen Marke zu halten?Die kanadische Investmentbank Cormark Securities hat das Kursziel leicht von 25,69 auf 26,17 Dollar (umgerechnet 35 Kanadische Dollar) nach oben korrigiert. Die Einstufung belasse das Institut auf "buy". Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche das einem Kurspotenzial von rund 50 Prozent.Die Konsolidierungsphase sei noch nicht vorbei. Auch das positive Sentiment der Analysten könne den Kursverfall nicht aufhalten. Mittlerweile habe der Wert rund 30 Prozent vom Mehrjahreshoch verloren. Charttechnisch drohe der Kurs weiter zu fallen. Anleger sollten bei der Ballard Power Systems-Aktie die 50-Tage-Linie im Blick behalten und nicht ins fallende Messer greifen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:12,125 EUR -4,38% (30.07.2020, 16:17)