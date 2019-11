TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Nach den Zahlen zum dritten Quartal hätten mehrere Analysten die Ballard Power Systems-Aktie erneut unter die Lupe genommen. Die Meinungen würden weit auseinanderdriften. Der Chart spreche aber eine klare Sprache: Die Bullen würden nicht locker lassen. Die temporäre Kursschwäche nach den Zahlen hätten Anleger gleich wieder für Zukäufe genutzt, der langfristige Aufwärtstrend sei klar intakt. Mutige Neueinsteiger sollten per Abstauberlimit versuchen, zum Zug zu kommen. Die Ballard Power Systems-Aktie bleibe eine spannende Möglichkeit, um vom potenziellen Boom bei Brennstoffzellen zu profitieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link