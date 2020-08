Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,09 CAD +0,40% (05.08.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (06.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Auch der kanadische Konzern bekomme die Folgen der Corona-Krise zu spüren. Diese hätten im zweiten Quartal zu Verzögerungen bei den Kundenbestellungen geführt. Ballard Power dürfte aber zukünftig vom ehrgeizigen Plan der EU-Kommission zur Integrierung von Wasserstoff als festen Bestandteil des Energiesystems profitieren. Dieser sehen den Einsatz von Wasserstoff-Elektrolyse-Anlagen mit einer Nennleistung von über 40 Gigawatt vor, die bis 2030 bis zu 10 Mio. Tonnen grünen Wasserstoff produzieren sollten.Wasserstoff bleibe weiter en vogue. Bei Ballard Power Systems dränge sich aktuell jedoch aus charttechnischer Sicht kein Einstieg auf, da sich die Aktie weiter im Korrekturmodus befinde. Wichtig sei hierbei, dass die Unterstützung im Bereich der 14-USD-Marke verteidigt werde. Nach den Quartalszahlen sollten Anleger nun das Ende der Korrekturphase abwarten und zunächst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:15,16 EUR +2,39% (06.08.2020, 14:58)NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:14,33 USD +0,93% (05.08.2020, 22:00)