NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,54 USD +2,31% (31.08.2018, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (03.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie sei in der vergangenen Handelswoche nach dem Einstieg von Weichai Power aus der Lethargie erwacht. Nun bekomme die Kursrally frischen Zündstoff: Wie das kanadische Unternehmen mitgeteilt habe, werde ein Geschäftsbereich der Tochter Protonex für einen angemessen Preis verkauft. Damit gelinge Ballard Power ein weiterer Schritt bei der Optimierung des Produktportfolios.An den Handelsplätzen in Deutschland könne die Ballard Power Systems-Aktie kräftig zulegen. Allerdings seien die Börsen in den USA und Kanada heute feiertagsbedingt geschlossen. Im morgigen regulären Handel müsse die Ballard Power Systems-Aktie die heutigen Kursgewinne verteidigen, um das Kaufsignal (Ausbruch aus der monatelangen Seitwärtsbewegung) zu bestätigen. Generell bleibe die Ballard Power Systems-Aktie eine aussichtsreiche Wette auf den Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2018)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,29 EUR +7,87% (03.09.2018, 16:08)