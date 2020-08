Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,155 EUR +0,46% (18.08.2020, 15:58)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,75 USD +1,35% (18.08.2020, 15:44)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,69 CAD +0,73% (18.08.2020, 15:44)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Im gestrigen Handelsverlauf habe der kanadische Titel deutlich zulegen können. Dabei habe die Ballard Power Systems-Aktie von einer Hochstufung durch die kanadische Toronto-Dominion Bank (TD) profitiert.Nachdem, Aaron MacNeil, Analyst der TD-Bank, die Ballard Power Systems-Aktie zuvor als Halteposition eingestuft habe, habe er diese inzwischen zum spekulativen Kauf empfohlen. Zudem habe der Analyst das Kursziel von 14 auf 20 Dollar erhöht.Im Rahmen der Telefonkonferenz zum Q2 habe das Management von Ballard Power gemeldet, die Kosten für Brennstoffzellenmodule bis zum Jahr 2024 um bis zu 70 Prozent senken zu wollen. Zuvor habe das Ziel eine Kostensenkung um 22 Prozent bis 2023 gelautet.Charttechnisch gesehen sammle die Ballard Power Systems-Aktie neue Kräfte für den Ausbruch. DER AKTIONÄR bevorzuge jedoch weiterhin den Rivalen Plug Power.Anleger, die das Risiko einer Einzelposition abmildern wollen, können derweil weiter auf E-Wasserstoff Nordamerika Index setzen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Hinweis: Aufgrund der US-Steuergesetzgebung sei dieser bei einigen Brokern nicht handelbar. (Analyse vom 18.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link