Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,975 EUR +0,89% (30.09.2020, 17:46)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,15 USD +0,33% (30.09.2020, 17:34)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,19 CAD -0,35% (30.09.2020, 17:34)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (30.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Am 1. September habe Ballard Power Systems den Verkauf eigener Aktien über die Börse angekündigt. Im Rahmen dieser Kapitalbeschaffungsmaßnahme habe der Brennstoffzellenhersteller 16,4 Millionen Aktien über den freien Markt zum jeweils aktuellen Kurs verkauft. Insgesamt habe der Bruttoerlös 250 Mio. Dollar betragen.Laut einer Pressemittelung der Kanadier sei der Verkauf erfolgreich abgeschlossen worden, nach Abzug der Kosten würden 245 Mio. Dollar verbleiben. Diese sollten für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Ballard Power halte sich damit alle Türen offen, was die Verwendung der Verkaufserlöse anbelange.An der Börse komme die Ballard Power Systems-Aktie derweil nicht vom Fleck. Trotz des guten News-Flow vom Vortag weite der Titel die Verluste am Mittwoch aus. Halte der Verkaufsdruck an, stehe ein Test der 100-Tage-Linie bei 14,61 Dollar bevor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: