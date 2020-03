Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

8,292 EUR -6,31% (11.03.2020, 09:01)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

9,97 USD +17,29% (10.03.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,69 CAD +17,81% (10.03.2020)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie des Brennstoffzellen-Entwicklers Ballard Power habe im gestrigen Handel zu einem starken chattechnischen Rebound angesetzt. An der Tech-Börse Nasdaq habe der Wert satte 17,4 Prozent fester geschlossen. Im Anschluss habe das defizitär wirtschaftende kanadische Unternehmen eine neue Kapitalmaßnahme bekannt gegeben.Analyst Amit Dayal von H.C. Wainwright habe die Ballard-Aktie auf "buy" hochgestuft, das Kursziel werde auf 16 US-Dollar beziffert. Der Experte verweise in der Studie auf den "Technologie-, Produktions- und Vertriebsburggraben" des Unternehmens, der es "zu einer der wenigen öffentlich investierbaren Gelegenheiten macht, an dem Wachstum der sich entwickelnden wasserstoffbetriebenen Wirtschaft teilzuhaben". Die Partnerschaft mit Weichai Power sei in China im Wesentlichen konkurrenzlos.Doch die Freude über die lobenden Worte Dayals habe nur kurz gewährt. Ballard Power wolle frisches Kapital einsammeln. Im Rahmen eines "ATM-Programms" wolle Ballard Power Aktien im Wert von bis zu 75 Millionen Dollar ausgeben. Der Emissionserlös sei für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.Anleger sollten vorerst bei der hoch bewerteten Aktie an der Seitenlinie verharren und auf günstigere Einstiegskurse warten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: