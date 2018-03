Wien (www.aktiencheck.de) - Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor dem Kauf von Aktien der Goldex Resources Corporation ( ISIN CA3813663018 WKN A2AEDT ), die derzeit durch E-Mail-Börsenbriefe als Investment empfohlen werden, so die Experten von "FONDS professionell".Die Behörde habe Anhaltspunkte dafür, dass im Rahmen der Kaufempfehlungen für die kanadische Minengesellschaft unrichtige oder irreführende Angaben gemacht würden und/oder bestehende Interessenskonflikte pflichtwidrig verschwiegen würden. Sie habe bereits eine Untersuchung wegen des Verdachts der Marktmanipulation eingeleitet. Die Aktien der Gesellschaft seien in Deutschland an den Börsen Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Berlin und Tradegate in den Freiverkehr einbezogen. (02.03.2018/ac/a/a)