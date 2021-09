Das Angebot der Berliner und ihrer Investoren habe 13 Millionen Aktien umfasst, die in einer Preisspanne zwischen 24 bis 28 Euro platziert werden sollten. Am oberen Ende hätte das Emissionsvolumen bei 364 Millionen Euro gelegen und Babbel eine Börsenbewertung von knapp 1,3 Milliarden Euro erreicht.



Mittelfristig strebe das Unternehmen weiter einen Börsengang in Frankfurt an, heiße es in der Mitteilung von Dienstagnacht.



"Der Aktionär" wird die weitere Entwicklung bei Babbel verfolgen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.09.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die E-Learning-Plattform Babbel sagt ihren für diese Woche geplanten Börsengang kurzfristig ab, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Ursprünglich hätten die Berliner vor, mit dem IPO einem mittleren dreistelligen Millionen-Betrag einzusammeln. Ganz aufgeben wolle das Management die Pläne aber nicht, mittelfristig werde weiterhin ein Listing angestrebt.Eigentlich hätte Babbel am Freitag in Frankfurt sein Börsen-Debüt geben wollen. In der Nacht zum Mittwoch habe die Sprachlern-App dann mitgeteilt, dass es gemeinsam mit den Investoren zur Entscheidung gekommen sei, das IPO zu verschieben.