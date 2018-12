Xetra-Aktienkurs B.R.A.I.N.-Aktie:

11,92 EUR -0,67% (19.12.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs B.R.A.I.N.-Aktie:

11,98 EUR +0,50% (19.12.2018, 13:56)



ISIN B.R.A.I.N.-Aktie:

DE0005203947



WKN B.R.A.I.N.-Aktie:

520394



Ticker-Symbol B.R.A.I.N.-Aktie:

BNN



Kurzprofil BRAIN:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (19.12.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN).Auch die jüngsten Kennzahlen würden nach Auffassung der Research-Boutique EQUI.TS in Frankfurt/M die geringe Visibilität der operativen Aussichten dokumentieren. In ihrer jüngsten Studie hätten sie ihre Schätzung und damit das Kursziel angepasst. Die Fachanalysten würden vorsichtig bleiben.Die Umsatz-Guidance für 2018 ("zweistelliges Wachstum" ggü. Vj.) - im Wesentlichen durch Zukäufe (Biocatalytics Ltd.) - sei erreicht worden. Eine konkrete Guidance für Gj.18-19 stehe noch aus.Die umgesetzten Veränderungen im Vorstand seien positiv und für die künftige Entwicklung entscheidend. Die Skalierungsfähigkeit des Geschäftsmodells im B2B-Segment "BioIndustrials" sei der zentrale Wachstumsbaustein. Beschleunigter Marktzugang müsse also erreicht werden, was auch durch M&A-Aktionen und den Ausbau einer globalen Vermarktung erreicht werden solle. Es gelte die strategischen Trends, wie jüngst die "low sugar" und "low salt"-Initiativen, die auch künftig in Deutschland umgesetzt werden sollten, aufzugreifen und nutzbar zu machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze B.R.A.I.N.-Aktie: