1,26 EUR 0,00% (03.03.2020, 10:01)



DE000A2NBN90



A2NBN9



BAM



BAL



Die B-A-L Germany AG (ISIN: DE000A2NBN90, WKN: A2NBN9, Ticker-Symbol: BAM, Wien-Symbol: BAL) ist ein Immobilienunternehmen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist der Ankauf, die Entwicklung und Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vorwiegend im deutschen Bundesland Sachsen. (03.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - B-A-L Germany-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Immobilienunternehmens B-A-L Germany AG (ISIN: DE000A2NBN90, WKN: A2NBN9, Ticker-Symbol: BAM, Wien-Symbol: BAL) weiterhin zu kaufen.B-A-L Germany habe die angekündigte Kapitalerhöhung von 400.000 Stammaktien erfolgreich durchgeführt. Gezeichnet worden seien die Aktien von der Münchner Beteiligungsgesellschaft ISURUS UBG, die mit einem Drittel der Stimmrechte nun zu den größten Einzelaktionären der Gesellschaft zähle.In den kommenden Wochen rechne der Analyst mit einem anhaltend positiven Newsflow. Zunächst werde B-A-L Germany wie angekündigt eine Sachkapitalerhöhung durchführen, bei der ein Immobilienpaket mit 2.000 qm vermieteter Fläche in die Gesellschaft eingebracht werden werde. Anschließend gehe er davon aus, dass das bislang unverschuldete Unternehmen weitere Liquidität durch eine ordentliche Kapitalerhöhung der Vorzugsaktien sowie durch die Aufnahme von Fremdkapital einsammeln werde. Damit sollte die Guidance, in die Gewinnzone einzudringen, erreicht werden.Der Analyst bestätige dementsprechend sein Rating sowie sein aus einem fundamentalanalytischen Wertschöpfungsmodell abgeleitetes Kursziel von EUR 2,50 je Aktie. Die Begründung für diese Bewertungsmethodik liege darin, dass eine jährliche Überprüfung der Immobilienwerte für ein nach HGB bilanzierendes Unternehmen wie B-A-L Germany nicht vorgesehen sei; stattdessen gelte das gemilderte Niederstwertprinzip, wonach der jeweils niedrigere Wert aus Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie dem Wert am Bilanzstichtag anzusetzen sei. Damit sei eine Anpassung der Immobilienbewertung an die aktuellen Preisentwicklungen nicht vorgesehen.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "buy"-Rating für die Aktie der B-A-L Germany sowie sein Kursziel von EUR 2,50. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link