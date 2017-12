Dominik Wee, McKinsey-Partner und einer der Autoren der Studie, erkläre, dass gerade die traditionellen Hersteller enorm gefordert seien: "Die langfristigen Trends und Kundenwünsche zwingen sie, an vielen Fronten gleichzeitig aktiv zu werden." Ein Gewinner der Zukunft dürfte aber bereits jetzt feststehen: China. Denn speziell in der Autoindustrie hat das Reich der Mitte in den vergangenen Jahren enorm aufgeholt. So hebt die McKinsey- Studie den hohen Innovationsgrad Chinas in Bezug auf Trends wie die Mobilisierung in Metropolen wie Shanghai hervor. Vor allem aber das Thema neuer Antriebe verschaffe China einen enormen Vorsprung. "Die Zukunft der E-Mobilität entscheidet sich in China", so Timo Müller, Leiter des McKinsey Center for Future Mobility, gegenüber "Märkte & Zertifikate".



Einen entscheidenden Grund für den Vorsprung Chinas in Sachen E-Mobilität stelle der Rahmen dar, den die Politik des Landes schaffe. Staatliche Subventionen beim Kauf von Autos mit E-Antrieb hätten dazu geführt, dass auf Chinas Straßen schon Ende vergangenen Jahres mehr als 500.000 E-Autos gefahren seien, was das Reich der Mitte in diesem Bereich zum weltgrößten Markt mache. Zwar habe China vor wenigen Wochen die Einführung einer E-Quote - 10 Prozent der dort produzierten oder importierten Fahrzeuge sollten von einem Elektro- oder mindestens einem Hybridmotor angetrieben werden - von 2018 auf 2019 verschoben. Doch nach wie vor gebe China das Tempo vor.



Der Führungsanspruch werde auch bei den Herstellern deutlich. Die US-Marke Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) möge zwar in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch das Maß aller Dinge in Sachen E-Autos sein, auch bei Börsianern. Aber die chinesischen Player Build Your Dreams, kurz BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9), und Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX) habe manch ein Anleger ebenfalls seit längerem auf dem Zettel - BYD unter anderem auch, weil kein Geringerer als Investorenlegende Warren Buffett das Papier schon vor vielen Jahren erstmals auf seine viel beachtete Kaufliste genommen habe. BYD schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Unternehmen produziere sowohl die Autos als auch die Batterien.



Wettbewerber Geely biete zwar "nur" die Fahrzeuge an und produziere die Akkus (zumindest bisher) nicht selbst. Dafür steche das Unternehmen, das einer breiteren Masse durch die Akquisitionen der schwedischen Marke Volvo sowie des britischen Sportwagenbauers Lotus bekannt geworden sei, mit Visionen heraus: Mitte November habe die Firma für 2019 ein fliegendes Auto angekündigt. Nur ein PR-Gag? Wahrscheinlich nicht - zuvor habe Geely Terrafugia übernommen, den Pionier in der Nische der Flugfahrzeuge.



Es seien aber nicht nur Zukunftstechnologien, in denen die chinesischen Anbieter glänzen würden. Auch in anderer Hinsicht hätten sie in den vergangenen Jahren zu den Etablierten aufgeschlossen. Lange Zeit als dreiste Nachahmer verpönt, würden chinesische Autobauer auch qualitativ immer öfter die hohen westlichen Standards erreichen. Clevere Partnerschaften unter anderem mit deutschen Premiumherstellern und -zulieferern hätten sie aufholen lassen. Marken wie Wey, die zum chinesischen SUV-Anbieter Great Wall Motor (ISIN: CNE1000018V8, WKN: A1JUDS) gehöre, hätten daher mittlerweile das Zeug für den westlichen Markt. Chinas Autos würden wohl bald auch auf heimischen Straßen zum Alltagsbild gehören - mit oder ohne E-Antrieb. (Ausgabe Dezember 2017) (05.12.2017/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - 2017 dürfte den deutschen Autoherstellern nicht als besonders gutes Jahr in Erinnerung bleiben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Der Abgasskandal, der 2015 zuerst den Volkswagen-Konzern erfasst habe, habe sich im Laufe von 2017 auf andere Hersteller ausgeweitet und die öffentliche Diskussion um ein Ende des Verbrennungsmotors habe in den vergangenen Monaten so viel Fahrt aufgenommen, dass die Politik förmlich gezwungen gewesen sei, den Autoherstellern in Sachen Elektromobilität Tempo zu machen. Zwar habe Volkswagen (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400) erst im November verlauten lassen, dass es 34 Milliarden Euro in die Entwicklung von Elektroautos investieren werde, doch insgesamt habe man das Gefühl, die Deutschen würden bei der E-Mobilität dem Trend hinterherhinken.Dass es dennoch in diesen Tagen Positives für die Autobranche, auch für die deutsche, zu berichten gebe, liege unter anderem an einer jüngsten Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Die Experten würden einen tief greifenden Wandel in der Autoindustrie in den kommenden Jahren prognostizieren, der zu einer Verdopplung der Umsätze bis zum Jahr 2030 von heute 3,4 Billionen auf 6,6 Billionen US-Dollar führen könne. Angesichts solcher Aussichten sollten also in den Vorstandsetagen in Wolfsburg, München und Stuttgart die Korken knallen, möchte man meinen. Doch die Studie mache auch deutlich, dass es für die Branche einige Herausforderungen gebe - und dass noch nicht klar sei, wer das Rennen im kommenden Jahrzehnt machen werde.