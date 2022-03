Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,82 EUR +1,45% (31.03.2022, 10:49)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

224,40 HKD +0,27% (31.03.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,55 USD +3,97% (30.03.2022, 21:58)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (31.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem BYD am Dienstag die Zahlen für das vierte Quartal 2021 und damit auch für das gesamte Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht habe, hätten am Mittwoch und Donnerstag erste Analysten ihre Einschätzungen aktualisiert. Ein Großteil der Analysten sei optimistisch für die Kursentwicklung des chinesischen Elektroautoherstellers.Mit den Zahlen habe BYD sein hohes Umsatzwachstum bestätigen können. Allerdings habe der Konzern mit erneut zurückgehenden Margen enttäuscht und auch das Nettoergebnis habe sich verschlechtert. Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe es nicht gegeben.Als einer der ersten Analysten nach den Zahlen habe Benjamin Lo von der japanischen Investmentbank Nomura seine Schätzung für den Autobauer veröffentlicht. Während er die Kaufempfehlung für BYD bestätigt habe, habe er allerdings das ausgegebene Kursziel von 373 auf 347 Hongkong-Dollar (39,70 Euro) gesenkt.Das habe er mit reduzierten Gewinnschätzungen pro Aktie begründet, welche den steigenden Rohstoffpreisen geschuldet seien. Optimistisch sei Lo dennoch, für 2022 und 2023 habe er die Schätzungen für verkaufte Elektrofahrzeuge um 26 beziehungsweise 32 Prozent gesteigert. Auch die Gerüchte um Nio und Xiaomi als potenzielle Batteriekunden würden den Experten positiv stimmen.Während die Analysten bei BYD überwiegend positiv gestimmt seien, helle sich auch das Chartbild langsam auf. Die obere Begrenzung des Abwärtskanals sei durchbrochen worden. Allerdings befinde sich die Aktie immer noch deutlich unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 28,32 Euro liege. Vor einem Einstieg sollten Anleger einen Sprung über diese abwarten, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 31.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link