Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (29.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD sei in den letzten Tagen unter Druck gekommen. Grund sei die Tatsache gewesen, dass die Regierung in China die Subventionen für Elektroautos kräftig gekürzt habe. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sowie der Ausblick hätten die Stimmung unter den Anlegern wieder etwas aufgehellt.BYD habe am Mittwoch die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt gegeben. Der Umsatz sei um knapp 23 Prozent auf rund 130 Milliarden Renminbi geklettert. Beim Jahresüberschuss habe BYD jedoch Abstriche machen müssen. Dieser sei um rund 32 Prozent auf 2,78 Milliarden Renmimbi nach unten gegangen. Die Marge habe 2,1 Prozent betragen. Im Vorjahr habe diese noch bei rund vier Prozent gelegen.Der Ausblick von BYD jedoch stimme positiv: Der Elektroautobauer habe für das erste Quartal 2019 einen knackigen Gewinnanstieg in Aussicht gestellt. Das Plus solle zwischen 584 und 779 Prozent liegen. Dabei sollte man sich als Anleger jedoch nicht täuschen lassen. Das Ergebnis im Vorjahresquartal sei sehr schwach ausgefallen, die Basis also sei extrem niedrig.2019 wolle die Mannschaft von BYD-Chef-Wang Chuanfu 650.000 Autos verkaufen. Das wäre ein Plus von 25 Prozent. Der Großteil der verkauften Flitzer werde einen elektrischen Antrieb haben. Gut möglich, dass BYD die Zahl seiner verkauften New Energy Vehicles (Elektroautos und Hybride) im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln könne. Zur Erinnerung: 2018 seien von den NEVs 227.000 verkauft worden.BYD wolle seine Batteriekapazitäten schnell ausbauen. Ziel sei von aktuell 16 GwH auf 66 GwH.Die Aktie bleibt langfristig eine spannende Wette auf den Ausbau der Elektromobilität in China, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Favorit unter den chinesischen Autoaktien bleibe allerdings Geely. (Analyse vom 29.03.2019)