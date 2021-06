Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe sich eindrucksvoll zurückgemeldet. In den letzten zwei Wochen habe das Papier wieder deutlich zugelegt. Die Kombination aus dem IPO der Chip-Sparte, sowie Gerüchte, dass der chinesische Konzern als Batterietechnologielieferant für das Apple-Car in Frage kommen könnte, habe der Aktie deutlichen Rückenwind gegeben.Apple könnte allerdings nicht der einzige potenzielle neue Kunde werden. Immer wieder gebe es Gerüchte über mögliche Deals mit AUDI, Kia oder Toyota, die sich für die Blade-Battery von BYD interessieren würden.Auch aus charttechnischer sicht habe sich die Lage deutlich aufgehellt. "Die Aktien von BYD bleiben auch in der zweiten Jahreshälfte volatil, dabei allerdings tendenziell aufwärtsgerichtet. Der seit Mitte Mai eingeschlagene kurzfristige Aufwärtsmodus ist nach wie vor intakt. Das obere Bollinger-Band deckelt aktuell bei rund 26 Euro. Daher könnte es auch zu einer Konsolidierung bis knapp 23,00 Euro kommen. Diese würde dem kurzfristigen Aufwärtsmodus allerdings keinen Abbruch tun. Die Markttechnik zeigt sich hingehen neutral. Die Slow-Stochastik hat den überhitzten Bereich verlassen, gibt aber auch kein akutes Kaufsignal. Der Trendfolger MACD deutet darauf hin, dass die mögliche Konsolidierung bis hin zu knapp 23,00 Euro durchaus kurzfristig eintreten könnte. Übergeordnet ist aber alles noch "im Lot". Um gegen unerwartete Einbrüche gewappnet zu sein, bieten sich Stopps im Bereich 22,80 Euro an. Hier wäre dann auch besagter Kurzfristtrend verlassen", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Donner & Reuschel AG.Es bleibe dabei: Die Elektrifizierung des Portfolios von BYD gehe voran. Zudem habe der chinesische Konzern mit seiner eigenen Batterieproduktion sowie der Blade Battery ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Auto-Dinos. Das Momentum spreche derzeit weiter für die BYD-Aktie. Anleger sollten sich von kurzfrsitigen Rücksetzern nach dem starken Anstieg nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die BYD-Aktie sei eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link