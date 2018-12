Stuttgart-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (06.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ken Lee, Aktienanalyst beim Investmenthaus UOB Kay Hian, weiterhin die Aktien des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) zu verkaufen.Die Analysten von UOB Kay Hian nehmen im Rahmen einer Branchenstudie zur Autoindustrie in China auf die von US-Präsident Trump über Twitter verbreitete Nachricht Bezug, wonach die chinesische Regierung einer Reduzierung von Importzöllen zugestimmt habe.Dem Vernehmen nach sei China bereit 40%ige Zölle auf aus den USA importierte Autos zu reduzieren. Aus Gründen der Fairness könnte China damit auch Zölle auf aus anderen Ländern eingeführte Autos senken. Die Joint Ventures, vor allem die auf Luxusautos fokussierten, könnten davon am härtesten getroffen werden. Chinesische Hersteller wären vergleichsweise weniger betroffen. Die Einschätzung des Sektors bleibe bei "market weight".BYD Co. Ltd. wird nach Ansicht von Analyst Ken Lee nach der Marktöffnung in China mit einem intensiveren Wettbewerb durch Tesla und anderen ausländischen Elektroautoproduzenten zu kämpfen haben. Hinzu komme der Druck durch sich verringernde Subventionen.