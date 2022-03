Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,94 EUR +2,59% (11.03.2022, 11:24)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

195,10 HKD -2,55% (11.03.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,56 USD -4,06% (10.03.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lage am Aktienmarkt bleibe trotz einzelner positiver Handelstage fragil. Das schlechte Sentiment schlage sich auch auf die BYD-Aktie durch und so habe der Titel alleine im März rund 20 Prozent an Wert verloren. Es gebe aber auch positive Anzeichen, dass ein Rebound nahe sei. Dafür seien diese Marken jetzt für die Anleger wichtig.Seit dem Rekordhoch im Oktober habe die BYD-Aktie zeitweise bis zu 46 Prozent an Wert verloren. Besonders der März sei bisher von starken und schnellen Kursverlusten geprägt. Die dynamische Abwärtsbewegung habe dazu geführt, dass der RSI-Indikator in dieser Handelswoche auf ein Tief von knapp unter 25 gefallen sei. Historisch betrachtet sei der Wert selbst im Corona-Crash 2020 nicht so niedrig gewesen wie vor wenigen Tagen. Das deute auf eine Übertreibung der Marktteilnehmer hin und sei ein erstes Anzeichen für eine technische Gegenbewegung.Gleichzeitig habe es am Mittwoch eine sogenannte Hammer-Candlestick gegeben. Diese sei am Donnerstag mit einem kräftigen Ausbruch bestätigt worden und deute damit ebenfalls auf eine mögliche Gegenbewegung hin. Das neue Mehrmonatstief der Kerze bei 176 Hongkong-Dollar (HKD) fungiere zusätzlich als Unterstützung.Wichtig sei jetzt, dass dieses Tief nicht erneut unterschritten werde. Außerdem wäre es ein starkes Zeichen der Bullen, wenn zeitnahe der aktuelle Widerstand an der psychologisch wichtigen 200-HKD-Marke überwunden werde.Der spannende Titel gehört auf die Watchlist und sobald der Ausbruch über den Widerstand gelungen ist, können mutige Anleger auf eine weitere Erholung setzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: