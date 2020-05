Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,222 EUR +0,46% (15.05.2020, 13:03)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,23 EUR +2,15% (15.05.2020, 13:31)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.BYD wolle seine neue Elektro-Limousine Han auch in Europa auf den Markt bringen. In China sei der Marktstart für Juni geplant. Nachdem BYD seine Kompetenz in Sachen Brummis und Busse mit Elektroantrieb unter den Beweis gestellt habe, fahre BYD mit seinem neuen Elektroauto in eine völlig andere Liga vor!Auf den ersten Blick mache der Han keinen schlechten Eindruck. Der Verkaufspreis solle zwischen 45.000 bis 55.000 Euro liegen. Ein stolzer Preis. Jedoch: das Design sei gelungen, die Reichweite des Han gebe BYD mit 605 Kilometern an, der Sprint von 0 auf 100 km/h solle nur 3,9 Sekunden dauern. Der Han solle auch mit dem "DiPilot" ausgerüstet sein, einem selbstlernenden autonomen Fahrassistenten.Volkswagen, Daimler und BMW sollten den Konkurrenten aus China also nicht länger unterschätzen. Vor allem weil BYD mittlerweile auf Input aus Deutschland zurückgreife: Wolfgang Egger. Egger sei der ehemalige Chefdesigner von Audi. Unter anderem habe er 2010 die Entwicklung des Showcars Audi quattro Concept geleitet und den ersten Audi e-tron Concept entwickelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: