Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeug- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der Bedarf an Batterien für E-Fahrzeuge bei dem chinesischen Konzern BYD sei hoch. Erst im März habe das Unternehmen einen Rekordabsatz von über 100.000 Fahrzeugen erzielt. Da der Elektrofahrzeughersteller seine Batterieproduktion vertikal integriert habe, müsse mit der steigenden Nachfrage auch die Batterieproduktion steigen. Um den Bedarf zu decken, plane BYD jetzt eine neue Batteriefabrik.Im chinesischen Taizhou werde eine Produktionsstätte für Blade-Batterien mit einer jährlichen Kapazität von 22 GWh entstehen. Die Produktion solle in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zunächst auf einer Fertigungslinie anlaufen, bis 2024 werde das gesamte Projekt voraussichtlich abgeschlossen sein. Insgesamt sollten in der neuen Fabrik knapp 6.000 Arbeitsplätze entstehen.Bei der Blade-Batterie handele es sich um eine von BYD patentierte Version einer LFP-Batterie, die aufgrund ihrer Bauweise eine vergleichsweise hohe Energiedichte habe sowie große Sicherheit biete. Außerdem würden die Batterien als wartungsarm gelten und sollten eine lange Haltbarkeit aufweisen. Die Technologie werde nicht nur für die eigenen Fahrzeuge eingesetzt, sondern teilweise auch an die Konkurrenz verkauft.Mit der Batteriefabrik komme eine weitere zu den mittlerweile schon über 10 geplanten beziehungsweise gebauten oder sich im Bau befindlichen BYD-Batteriewerken hinzu. Insgesamt würden diese nach Fertigstellung eine Kapazität von über 200 GWh haben.Die Aktie ist interessant und bei 25 Euro können Anleger das Papier günstig abgreifen, so Julian Weber von "Der Aktionär". In die andere Richtung würde ein Sprung über die 200-Tage-Linie bei 28,41 Euro ein wichtiges charttechnisches Signal darstellen. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: