Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

295,40 HKD +4,75% (22.10.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bei der Elektrifizierung des Stadtverkehrs drücke die EU aufs Gas. Davon wolle auch Ebusco profitieren. Der niederländische Hersteller von Elektrobussen und Ladestationen habe am Freitag sein Börsendebüt an der Euronext Amsterdam gegeben. Im Kampf um Aufträge stehe das Unternehmen einem chinesischen Riesen gegenüber.Mit dem frischen Kapital wolle Ebusco sein internationales Wachstum finanzieren. Außerdem solle das Listing die Bekanntheit der Marke steigern. Markenbekanntheit dürfte in den kommenden Jahren ein entscheidender Faktor werden. Die CleanVehicle-Richtlinie der EU sehe vor, dass bis Ende 2025 mindestens 45% der neu zugelassenen Stadtbusse alternativ angetrieben würden.Aktuell seien noch mehr als 70% der europäischen Busse mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. Und Ebusco, die zu den Top-Drei der E-Bus-Hersteller in Europa gehöre, stehe im Wettbewerb um Aufträge allen voran BYD gegenüber. Von den momentan knapp 2.200 elektrisch betriebenen Bussen, die laut Analysten über europäische Straßen rollen würden, hätten die Chinesen gut die Hälfte geliefert, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:32,97 EUR +3,91% (22.10.2021, 16:52)