Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag habe es von BYD die Schätzungen des ersten Quartals gegeben und diese seien durchaus positiv ausgefallen. Belohnt worden seien die Zahlen am Dienstag mit einem Kursplus von über drei Prozent. Auch die Experten würden sich von dem chinesischen Elektroauto- und Batteriekonzern überzeugt zeigen und ein Analyst gehe sogar von mehr als einer Verdopplung des Kurses aus.Die chinesische Investmentbank CITIC Securities gehe davon aus, dass BYD die Phase des größten Preisdrucks mit dem von Unsicherheiten geprägten ersten Quartal überstanden habe. Durch potenzielle Preiserhöhungen und die starken Auslieferungen werde der Jahresüberschuss sich jedes Quartal verbessern. Darüber hinaus sei das Expertenteam von der Blade-Batterie überzeugt und sehe diese als führend in der Industrie.CITIC erwähne außerdem, dass 2022 das erste volle Jahr von BYDs globaler Expansion sei und dadurch Raum für mittel- und langfristiges Wachstum entstehe. Die Analysten würden erwarten, dass in diesem Jahr mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert würden. Die Bank stufe BYD mit "kaufen" mit einem äußerst bullishen Kursziel von 66,50 Euro ein.Wesentlich konservativer sei Bin Wang, Analyst der Credit Suisse, eingestellt. Die Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen und die Marge werde sich durch die Preiserhöhungen verbessern. Er gehe aber von einer sich verbessernden Rentabilität im Laufe des Jahres dank höherer Verkaufspreise aus. Wang gebe BYD ebenfalls das Rating "kaufen" und als Kursziel 50,25 Euro aus. Damit liege auch er über dem Analystendurchschnitt, der bei 47,10 Euro liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD