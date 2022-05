Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

32,69 EUR +0,76% (30.05.2022, 11:09)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

275,00 HKD +2,38% (30.05.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

34,8325 USD +0,50% (27.05.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über zehn Mal habe sich die Aktie von BYD bisher an einem hartnäckigen Widerstand die Zähne ausgebissen. Doch der Titel lasse nicht locker. Zum Wochenbeginn versuche er wieder den Sprung darüber. Dabei stünden die Chancen besser als beim letzten Mal. Meistere die Aktie nun die Hürde, rücke diese Marke in den Fokus.Die Aktie von BYD versuche erneut, den mächtigen Widerstandsbereich zwischen 273 und 282 Hongkong-Dollar (HKD) zu durchbrechen. Noch vor einer Woche sei die Aktie an ihm abgeprallt. Doch beim jetzigen Versuch stünden die Vorzeichen mit Blick auf die Bollinger Bänder besser. Denn dieses Mal habe der Kurs noch etwas Luft bis zum oberen Band bei 282 HKD.Beim letzten Versuch sei das noch anders gewesen. Hier hätten die Kerzen das obere Band durchbrochen. Kurse über dem Band würden nur in 5% der Fälle auftreten und seien dementsprechend unwahrscheinlich. So sei es dann auch gekommen: Anstatt weiter nach oben zu klettern, habe die Aktie wieder zurückgesetzt unter das Bollinger Band bis an den GD200 bei 255 HKD.Gelinge der Aktie von BYD nun aber der Sprung über die Hürde, dürfte das dadurch erzeugte Kaufsignal die Rally weitergehen lassen. Dann dürfte die Aktie Kurs auf das Allzeithoch bei 324,60 HKD nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: