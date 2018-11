Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,97 EUR +1,36% (13.11.2018, 11:13)



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,00 EUR +1,35% (13.11.2018, 10:56)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (13.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Das Wertpapier habe den Handel mit 53,30 HKD oder umgerechnet 5,99 Euro beendet. Damit habe es auf dem höchsten Stand seit knapp vier Wochen notiert. Und das trotz des schwachen Gesamtmarkts.Ferner hätten einige Analysten die Aktie letztlich nach unten gestuft. Joseph Wong von Nomura sehe die BYD-Aktie bei 46,10 Hong Kong-Dollar als fair bewertet. Das Kursziel von Allen Yuan von Macquarie laute 25,80 HK-Dollar. Trotzdem habe der Titel in den letzten Tagen den Aufwärtstrend fortgesetzt. Unterstützung habe er durch einen Auftrag für seine E-Bus-Sparte aus Ecuador bekommen."Der Aktionär" bleibe dabei: Das Gesamtpaket bei BYD stimme. Chinas Regierung werde alles dafür tun, die Stromer mit Subventionen zu pushen. Beeindruckend seien die Pläne von BYD im Batteriebau: Derzeit liege die Produktionskapazität von BYD im Batteriebereich bei 16 Gigawatt-Stunden (GWh). Bis zum Jahr 2020 solle die Kapazität auf 60 GWh erweitert werden. Hinzu komme: Die Nachfrage nach Batterien sollte in den kommenden Jahren durch die Decke gehen. Wenige Anbieter wie Panasonic, CATL, Samsung SDI und BYD sollten die Marktanteile unter sich aufteilen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: