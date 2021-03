Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Innerhalb kürzester seien viele Tech-Werte und Titel aus dem Bereich der Elektroauto-Branche prozentual zweistellig in den Boden gerammt worden. BYD werde zum Wochenbeginn an der Heimatbörse in Hongkong weiter durchgereicht...Und dass, nachdem die BYD-Aktie in den Tagen zuvor bereits ordentlich "auf die Mütze" bekommen habe.Der chinesische Automarkt habe im Februar auch wegen des Neujahrsfestes in dem Land einen deutlichen Knick verzeichnet. Das Minus zum Vormonat belaufe sich auf 42 Prozent auf 1,45 Millionen abgesetzte Autos, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen mitggeteilt habe.Im Jahresvergleich habe sich der größte Automarkt der Welt indes deutlich erholt. Vor einem Jahr seien laut CAAM-Daten nur 310.000 Autos an die Händler abgesetzt worden - der Ausbruch der Corona-Pandemie habe den Markt damals fast komplett zusammenbrechen lassen.Fakt sei: BYDs Vorstoß in den gehobenen Bereich und der First-Mover-Vorteil auf dem chinesischen Markt für New-Energy-Vehicles (NEV) könnten dem Unternehmen helfen, die wachsende Nachfrage nach Premium-NEVs in China zu befriedigen und sich gegen die drohende Herausforderung durch Rivalen wie Tesla und Volkswagen zu wehren.Das zuletzt genannte Kauflimit bei 19.50 Euro habe gegriffen, die Aktie sei am Montag an der Heimatbörse in Hongkong weiter durchgereicht worden. Aktuell notiere der Titel in Deutschland bei 19,07 Euro.Aus technischer Sicht liefere für die BYD-Aktie jetzt der Bereich bei 166 Hongkong-Dollar (umgerechnet 18,00 Euro) eine starke Unterstützung. Sollte aufgrund der Marktschwäche auch diese Marke fallen, liegt der nächste Support bei 155 Hongkong-Dollar (umgerechnet 16,80 Euro), so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2021)