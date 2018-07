Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,18 EUR -1,52% (09.07.2018, 17:46)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

47,20 HKD -1,05% (09.07.2018)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (09.07.2018/ac/a/a)



Sydney (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse des Analysten Allen Yuan von Macquarie Research:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Allen Young, Analyst beim Investmenthaus Macquarie Research, seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).BYD Co. Ltd. und Changan haben ein Rahmenabkommen in Bezug auf das Batteriegeschäft unterzeichnet. Der Deal reflektiere die Bemühungen von BYD die Batterieverkäufe an externe Abnehmer auszuweiten und strategische Investoren zu gewinnen, so die Analysten von Macquarie Research. Die Kooperation könnte dabei helfen die Kundenbasis zu vergrößern und anderen OEM's die Sorge nehmen möglicherweise in Wettbewerb mit BYD's eigenen Fahrzeugen zu stehen.Analyst Allen Young bleibt aber hinsichtlich der Wachstumsperspektiven von BYD's Batteriegeschäft zurückhaltend, da die Kundenbasis nicht auf breiten Füßen stehe. Zudem dürfte es mindestens zwei Jahre dauern bevor eine Partnerschaft - wie jetzt die mit Changan - einen bedeutenden Gewinnbeitrag leisten könne.In ihrer BYD-Aktienanalyse stufen die Analysten von Macquarie Research den Titel unverändert mit "underperform" ein und bestätigen das Kursziel von 34,00 HKD.Börsenplätze BYD-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:5,17 EUR -1,52% (09.07.2018, 17:26)