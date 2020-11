Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (06.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Automarkt habe sich im Oktober ersten Daten zufolge weiter kräftig vom Einbruch infolge des Corona-Lockdowns Anfang des Jahres erholt. Im Oktober sei der Absatz an die Händler vorläufigen Berechnungen des Herstellerverbandes CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 Prozent gestiegen. Das spiele BYD in die Karten.Zudem habe das Unternehmen bereits am Mittwoch sehr gute Verkaufszahlen vorgelegt. Das habe die BYD-Aktie weiter beflügelt, die mit knapp unter 200 HongKong-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht habe. Am Freitag schalte der Titel endlich einen Gang zurück.Aus technischer Sicht sei nach der rasanten Aufwärtsbewegung eine Konsolidierung bis in den Bereich von umgerechnet 14,50 Euro und 16,50 Euro wahrscheinlich.Nachdem zuletzt Li Wang von CICC sein Kursziel für die BYD-Aktie auf 200 HongKong-Dollar oder umgerechnet 22,16 Euro nach oben korrigiert habe, habe Jack Bai von CMB International am Freitagmorgen noch eine Schippe drauf gelegt. Der Experte sehe für die BYD-Aktie Potenzial bis 261,90 HongKong-Dollar oder umgerechnet 28,55 Euro. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link