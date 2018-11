Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (23.11.2018/ac/a/a)



Singapore (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Analyst Danny Chen von CGS-CIMB:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Danny Chen vom Investmenthaus CGS-CIMB seine Empfehlung die Aktien des chinesischen Automobilherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) aufzustocken.Anlässlich einer Werbetour in Shanghai sei es zu Treffen mit Investmentfonds und Privatanlegern gekommen. Unter dem Strich sei von Investoren die Sorge vor einem gedämpften Gewinnausblick für die erste Jahreshälfte 2019 zu hören gewesen. Der Abbau von Lagerbeständen könnte sich noch bis zum zweiten Quartal 2019 fortsetzen und die Gewinne der Produzenten belasten. Die Anleger hätten aber die Überzeugung geteilt, dass der NEV-Sektor in 2019 wieder ein größeres Potenzial haben könnte.Investoren hätten sich wegen des optimistischen Ausblicks zum NEV-Wachstum in 2019 vor allem für BYD Co. Ltd. interessiert. Die BYD-Aktie sei ein thematisches Investment, welches schwer zu bewerten sei. Wegen des Konglomeratscharakters falle vielen Anlegern eine Einschätzung schwer. Auch sei die finanzielle Entwicklung in einigen Schlüsselsegmenten unklar.Alles in allem hält aber Analyst Danny Chen ein 2019er KGV von 28 für fair. Im Vergleich zur Vergangenheit und gegenüber der Peer Group im Batteriegeschäft notiere der Titel als Top-Empfehlung im Sektor mit einem Abschlag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: